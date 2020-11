DF Inova Tech vai oferecer mais de 6 mil vagas em 2021

PUBLICIDADE

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF) vão lançar 6 mil vagas para o programa DF Inova Tech. O anúncio será feito nessa quinta-feira (19), durante a formatura simbólica dos alunos do programa.

“O programa de capacitação profissional promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação é hoje o maior do Brasil e capacita jovens e trabalhadores de todas as idades para o mercado de trabalho”, destaca o titular da Secti, Gilvam Maximo.

Em busca de qualificação

Criado em 2019 pela Secti e pela FAP-DF, o DF Inova Tech é executado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). Qualifica profissionais de 46 cursos em áreas como tecnologia da informação, automação industrial, telecomunicações, construção civil, metalmecânica e energia. As primeiras turmas começaram neste ano, e a previsão é que, em três anos, sejam qualificados mais de 45 mil profissionais.

Mesmo em um ano afetado pela pandemia da Covid-19, 1.840 alunos se inscreveram e 474 já concluíram a formação. Todas as aulas do projeto ocorrem nas escolas do Senai-DF, no Gama, em Taguatinga e em Sobradinho. A partir de 2021, também serão ministradas na nova Escola Senai Brasília, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

Oportunidades

“O DF Inova Tech oferece uma oportunidade única aos brasilienses e denota concretização da nossa missão institucional, pois com o apoio a esse programa fomentamos não apenas o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, mas podemos contribuir efetivamente para a geração de oportunidades, inclusão digital, social e econômica”, reforça o diretor-presidente da FAP-DF, Marco Antônio Costa Júnior.

“O Governo do DF e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação assumiram um papel de protagonistas na formação profissional no DF ao criar o DF Inova Tech e vão obter resultados tanto na colocação de pessoas no mercado quanto na atração de investimentos”, avalia o presidente da Federação das Indústrias do DF (Fibra) e do Conselho Regional do Senai-DF, Jamal Jorge Bittar.

Interessados nas novas vagas, que estarão disponíveis para o primeiro trimestre de 2021, podem se inscrever no site do Senai.

Diplomação e lançamento de vagas do programa DF Inova Tech

Data: quinta-feira (19), às 10h.

Local: Palácio do Buriti — Salão Branco.

Evento restrito a convidados e imprensa, conforme os protocolos de segurança adotados em função da pandemia de Covid-19.

As informações são da Agência Brasília