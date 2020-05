DF está entre as unidades da Federação com menor número de mortes por Covid- 19

PUBLICIDADE 

De acordo com a quarta edição do boletim Codeplan Covid-19, o Distrito Federal é uma das unidades da Federação a registrar o menor número de mortes ocasionadas pelo novo coronavírus.

O documento traz um apanhado de dados sobre casos e consequências da doença em âmbito local. Elaborado pela Companhia de Desenvolvimento do Distrito Federal (Codeplan) em conjunto com a Secretaria de Saúde (SES), o levantamento mostra que o DF ocupa a 20ª posição, no que se refere ao número de óbitos.

A testagem massiva da população, iniciada em 21 de abril pelo Governo do Distrito Federal, é um dos aspectos que colocam o DF nessa posição, já que muitos casos foram confirmados precocemente e tratados, tendo os pacientes sido curados.

Letalidade cai

O boletim ainda mostra que a letalidade da doença – a proporção de pessoas que são contaminadas e vão a óbito – caiu drasticamente após a inserção da testagem em massa. Em 7 de abril, a taxa de letalidade chegou ao pico de 4% e passou a cair a partir de 21 de abril, quando os postos de testes começaram a funcionar, chegando ao índice de 1,56% .

O presidente da Codeplan, Jean Lima, explica que o método adotado eleva a posição do DF no ranking de casos, mas é o mais apropriado para proteger a população. “Quanto mais testes são feitos, mais casos são confirmados, porém esse aspecto é o que leva o DF a um menor número de mortes, porque a Secretaria de Saúde trabalha com rapidez para tratar a pessoa, seja em casa ou no hospital, e a chance de cura é maior”.

Quando se leva em conta o número absoluto de casos, o DF ocupa a 13ª posição nacional. Os estados com maior número de pessoas contaminadas, até o momento, são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas.

Com informações da Agência Brasília