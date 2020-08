DF entra no período de seca e exige atenção. Saiba como se proteger

PUBLICIDADE

O Distrito Federal está há 87 dias sem chuva e permanece em estado de atenção, com umidade relativa do ar variando abaixo de 30%, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que prevê também picos de baixa umidade, a partir de setembro.

Por isso, a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), reforça a importância da população continuar com medidas que minimizem os impactos à saúde.

As principais recomendações são evitar a prática de atividades ao ar livre no período de 10h às 17h, banhos prolongados com água quente e muito sabonete e uso excessivo de aparelhos de ar-condicionado. E, o mais importante, aumentar a ingestão de líquidos. Crianças e idosos devem ter atenção especial, pois são os mais afetados.

O médico da Defesa Civil José Evoide alerta para este período do ano, em que as condições climáticas contribuem para maior circulação de vírus respiratórios. “É importante estar atento e se certificar de que o desconforto respiratório está atribuído à baixa umidade e não à infecção causada por esses vírus” ressalta ele.

Evoide também reforça a necessidade de a população buscar orientação médica nos casos de dúvidas se a dificuldade de respirar não for causada pelo novo coronavírus ou por outros vírus respiratórios.

Orientações importantes

Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas

Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção

Com informações da Agência Brasília