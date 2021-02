DF é o primeiro estado em número de vacinados contra covid-19 no Brasil

PUBLICIDADE

O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking de vacinação contra a Covid-19 no País. Até sexta-feira (5), 3,2% da população já tinha sido vacinada, um total de 97.793 pessoas contempladas com a primeira dose do imunizante. A Secretaria de Saúde começou a vacinação no DF no dia 19 de janeiro e, a partir desta segunda-feira, inicia a aplicação da segunda dose.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, lembra a importância das pessoas ficarem atentas para a data da segunda dose da vacina, assinalada no cartão de vacinação. “O início de mais essa etapa significa um passo importante na busca pela imunização. Os profissionais de saúde da rede pública estão de parabéns por todo empenho e dedicação num momento tão difícil que estamos vivendo no combate à pandemia. Também agradecemos todo o apoio do governador Ibaneis”, acrescentou Okumoto.

Também na sexta-feira, a Secretaria de Saúde divulgou os dados consolidados por público vacinado até quinta-feira (4). Foram 53.973 trabalhadores da saúde, das redes pública e privada (serviço hospitalar), 37.704 idosos acima de 80 anos, 1.701 pacientes e cuidadores do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nrad), 109 deficientes institucionalizados e 95 indígenas vacinados. Totalizando 93.582 pessoas.

A Secretaria de Saúde esclarece que, de acordo com o cronograma, a segunda aplicação pode ser realizada de 14 a 28 dias, contados a partir da aplicação da dose 1. A CoronaVac é produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A segunda dose da vacina de Oxford/AstraZeneca começará a ser aplicada em meados do mês de abril.

Prioritário

Idosos com 80 anos ou mais; todos os profissionais da ativa na rede pública de saúde; profissionais dos hospitais privados; idosos a partir de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência e pessoas com deficiência que vivem em unidades de acolhimento e os cuidadores que atuam nessas instituições; povos indígenas que vivem em terras indígenas; pacientes internados em Home Care (SAD-AC – pacientes de alta complexidade, internados em casa, que são assistidos com suporte de ventilação mecânica), pacientes internados no Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (AD2 e AD3 – pacientes internados em casa e acompanhados pelas equipes do Nrad da Secretaria de Saúde); e trabalhadores dos serviços de Atenção Pré-Hospitalar (APH): Resgatistas do Corpo de Bombeiros Militar e outras instituições privadas que prestam APH.

Agência Brasília