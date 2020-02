DF deve ganhar cinco novos viadutos

PUBLICIDADE 

Cinco novos viadutos deverão ser construídos no Distrito Federal nos próximos meses. As obras devem ser realizadas nas regiões de Recanto das Emas, Sobradinho, Itapoã com o Paranoá, Riacho Fundo e Jardim Botânico.

Recanto das Emas

O viaduto do Recanto das Emas será construído no entroncamento da região administrativa com a via DF-001. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) espera recursos da Caixa Econômica Federal para iniciar as obras. 60 mil veículos que circulam por ali diariamente se beneficiarão da intervenção.

Riacho Fundo

Em outro entroncamento, o da DF-075, a EPNB, com o Riacho Fundo, circulam todos os dias, em média, 35 mil veículos. O projeto que irá construir o viaduto está em fase final. A etapa seguinte será a de licitação.

Itapoã/Paranoá

Na interseção do Itapoã com o Paranoá, o DER-DF está captando recursos para dar andamento à obra. A circulação na área chega a 30 mil carros por dia e vai melhorar a vida dos moradores das duas regiões.

Sobradinho

O viaduto de acesso a Sobradinho pela BR-020, chamado de viaduto do Comper, vai aliviar o trânsito diário de 45 mil veículos no retorno e dar mais uma opção de acesso à região. O projeto está em fase de ajuste para que a licitação seja aberta.

Jardim Botânico

Pelo balão da DF-035 que desce para o Jardim Botânico passam todos os dias cerca de 45 mil carros. Os motoristas que circulam pela região, principalmente os que vem do Mangueiral, de São Sebastião e condomínios, serão beneficiados pela construção de um novo viaduto. Esta intervenção também ainda está em fase de projeto.