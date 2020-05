DF deixará de atender moradores do Entorno com coronavírus

PUBLICIDADE 

O governador Ibaneis Rocha anunciou, nesta quinta-feira (14), que deixará de atender moradores do Entorno diagnosticados com o novo coronavírus.

A informação é da CBN Brasília. Segundo a rádio, Ibaneis disse aos prefeitos das cidades do Entorno: “Não mandem mais as ambulâncias para cá, porque os pacientes serão devolvidos.”

A justificativa do governador é de que as prefeituras das cidades vizinhas não vêm atuando em conjunto com o DF no que diz respeito às medidas de precaução. “Infelizmente a Secretaria de Saúde [do Estado de Goiás] não tem dado a atenção devida. O hospital de campanha [de Águas Lindas-GO], há 50 dias, não funcionou ainda, e o meu dever como eleito é cuidar da nossa população”, declarou.

“Eu digo isso de coração partido. Cada governador, cada secretaria de saúde estadual, cada secretaria de saúde municipal têm que assumir a sua responsabilidade.”

Após o anúncio, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás se pronunciou. Em nota, a pasta afirma que o secretário Ismael Alexandrino tem conversado com o DF sobre os casos de coronavírus. Segundo o texto, um Termo de Cooperação seria assinado até amanhã. “Causa estranheza a reação de Ibaneis Rocha, pois além de falar com o secretário Francisco, [Ismael] falou também com o próprio governador, afirma a Secretaria.

Reabertura

O isolamento social em cidades do Entorno tem caído ao longo das semanas. Há pouco menos de um mês, as prefeituras de Luziânia, Valparaíso de Goiás, Novo Gama e Planaltina autorizaram a reabertura de bares, shoppings e restaurantes. No DF, estes estabelecimentos estão fechados desde março. Ibaneis tem a intenção de reabrir o comércio na próxima segunda (18), mas já afirmou que bares e restaurantes permanecerão fechados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contudo, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, declarou que publicará um decreto para suspender estes comércios, permitindo apenas serviços essenciais. A medida ainda não foi publicada, e os comércios seguem abertos.

Leitos e casos

Atualmente, o DF tem 232 leitos de UTI, estando 78 destes ocupados. Segundo a Secretaria de Saúde, até meados de junho, a capital contará com cerca de 850 leitos.

Quanto aos casos no DF, atualmente, são 3.192 pacientes infectados pela covid-19. 47 pessoas perderam a vida por conta da doença. A vítima mais recente é uma mulher de 92 anos, moradora do Guará. Ela estava internada desde o dia 28 de abril em um hospital particular e morreu nesta quarta (13).