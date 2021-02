DF declara estado de emergência ambiental

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) declarou oficialmente que a capital estará em estado de emergência ambiental a partir de março. O comunicado foi publicado no Diário Oficial (DODF) nesta quarta-feira (10).

O estado de emergência ambiental é válido de março a novembro de 2021. Em 2020, entre abril e novembro, o DF também esteve em situação de emergência.

Enquanto durar o período emergencial, os órgãos que integram o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do DF deverão adotar medidas para prevenir e minimizar os incêndios florestais e seus efeitos. Corporações como o Corpo de Bombeiros (CBMDF), por exemplo), ficam autorizados a fazer compras emergenciais, sem licitação, para combater queimadas.

No ano passado, o DF sofreu por meses com o período de seca. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegava a registrar umidades relativas do ar de 9ºC, obrigando a Defesa Civil a emitir alertas diários para a população.