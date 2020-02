DF cria sistema para avaliar redes pública e privada de ensino

PUBLICIDADE 

As escolas públicas e privadas do Distrito Federal terão um novo sistema de avaliação que vai aferir a qualidade da oferta do ensino em todo o percurso escolar. Perto de 360 mil dos 460 mil estudantes das escolas públicas serão avaliados em 2020. As provas devem ser realizadas em novembro e a portaria da criação do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (SIPAEDF). Além das reformulações nos anos/séries de aplicação as datas de aplicação, a matriz de referência e índice de qualidade educacional do DF (IQEDF) devem ser reformuladas.

“Um sistema próprio vai ampliar muito as nossas possibilidades. Vamos usar seus resultados de um modo global, mas também de forma a permitir que eles sejam utilizados diretamente na melhoria da qualidade do ensino das escolas, uma a uma”, esclareceu o secretário de Educação, João Pedro Ferraz, acrescentando que a avaliação vai demarcar a qualidade do ensino em um antes e um depois do DF. “A aplicação dos resultados em sala de aula vai impulsionar nossa educação”, concluiu.

O objetivo do SIPAEDF é aferir a qualidade da educação do Distrito Federal, acompanhando o desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental ao Ensino Médio (EM) e o contexto escolar no qual estão inseridos.

A partir de 2020, com as mudanças previstas pela portaria nº 38, as provas do Sistema serão aplicadas para os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental a 3º série do Ensino Médio. A alteração tem o objetivo de regulamentar a implementação da política pública para todo o sistema de ensino do Distrito Federal.

Também foi publicada no DODF desta quarta-feira a Portaria nº 39, que institui o grupo de trabalho (GT) destinado à criação, no escopo do Sistema, da matriz de referência de Língua Portuguesa e de Matemática do Ensino Médio. O documento será produzido com base em adaptação da matriz de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A construção das matrizes de referência do Ensino Fundamental foi feita com a ampla participação de professores da rede pública dos componentes curriculares de Atividades, Língua Portuguesa e Matemática, por meio de formação e posterior grupo de trabalho.

Após concluídas, todas as matrizes passarão por um processo de validação, incluindo a fase de consulta pública, quando uma versão do documento será publicada no site da Secretaria de Educação.

Na rede privada, o SIPAEDF será implementado gradativamente nas escolas até 2024.

Com informações da Agência Brasília