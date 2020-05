DF com mais 213 casos em um dia; veja números do coronavírus na cidade

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal registrou, até às 18h desta quarta-feira (13), um total de 3.192 casos confirmados de coronavírus. Em relação a ontem foram 213 casos novos. No total 48 diagnósticos evoluíram para óbito.

Do total de casos notificados, 1.856 estão recuperados e 192 (6,4%) estão internados no momento. São 2900 infectados que moram no DF e 247 residentes de outras Unidades Federadas.

O DF tem 92 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) levando em conta as redes públicas e particulares.

As regiões com mais casos da doença são o Plano Piloto (376), Águas Claras (242), que juntas contam com mais de 21% dos casos do DF.

A cidade que registrou mais mores por coronavírus até aqui é Ceilândia, com oito mortes confirmadas por coronavírus. Ceilândia tem 173 casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A rede carcerária a cidade apresentou 468 diagnósticos positivos para coronavírus, contabilizando 16% dos casos.