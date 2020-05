DF com 280 novos casos em um dia

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (19), o Distrito Federal apresentou mais 280 casos de coronavírus. Ao todo, a última atualização da Secretaria de Saúde, realizada às 18h07 apresentou 4898 diagnósticos para Covid-19. Mas, dentro do índice aparecem figuram 2457 casos de pessoas recuperadas da doença. São 1915 casos ativos.

Quanto aos óbitos o DF registrou, só nesta terça, mais seis mortes, o que levou o número total a 68 enfermos que faleceram. Mais quatro cidades do entorno também computaram mortes pela doença.

A maioria com casos de pessoas que adoecem em suas cidades, mas procuram as unidades de saúde do DF. Quando o quadro desses pacientes evoluem para óbito a morte é computada no Sistema de Saúde da cidade onde ocorreu o falecimento.

Além disso, foi confirmada hoje a primeira morte no sistema prisional do DF. O Sistema prisional tem, até aqui, 556 casos confirmados de Covid-19.

Ao todo, são 252 pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Teste Rápido

Mais 4.323 pessoas fizeram o teste para à Covid-19 no Distrito Federal. E, em 124 exames, o resultado foi positivo. Desde o dia 21 de abril – quando começou a testagem em massa – foram examinados 84.232 brasilienses e 1.133 testes confirmaram a doença.