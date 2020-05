DF chega a 91 óbitos pela covid-19

PUBLICIDADE 

Neste domingo (24), o Distrito Federal registrou mais duas mortes pela covid-19. Agora, são 91 óbitos em decorrência do novo coronavírus na capital.

Se somados os seis casos de morte de moradores do Entorno, a capital chega a 97 óbitos. No caso desses pacientes, trata-se de pessoas que faleceram em unidades de saúde do DF.

Em relação ao boletim divulgado no dia anterior, foram somados mais 20 casos de infecção. Desta forma, o DF chegou a 6.268 pacientes infectados.

Recuperados

O GDF também informa que 3.281 pessoas se recuperaram da covid-19. Estes pacientes não entram na conta dos infectados. Ou seja, o DF já teve, oficialmente, 9.529 casos do novo coronavírus.

O Plano Piloto segue como a região do DF com mais casos da doença: são 650. Ceilândia e Samambaia, que, no início da pandemia, apareciam atrás de regiões nobres da capital, agora são segunda e terceira colocadas no ranking, com 530 e 370 contaminados, respectivamente.

