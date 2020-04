DF chega a 374 casos de coronavírus

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, na manhã desta quinta-feira (2), os novos números relacionados ao coronavírus na capital. Já são 374 casos de infecção — quatro a mais em relação ao último boletim.

O novo quadro também traz a redução no número de pacientes moderados, internados em leitos. Na quarta (1), eram 39 pessoas. Nesta quinta (2), 38.

Recentemente, foi registrado o quarto óbito por coronavírus no Distrito Federal. O homem, de 82 anos, testado positivo para a doença, residia no Guará e estava internado no Hospital Santa Luzia desde 24 de março. Ele apresentava comorbidades como hipertensão arterial; insuficiência renal crônica não dialética.

Dos 374 pacientes:

146 estão recuperados

14 estão em estado grave, internados em UTIs

38 em estado moderado, internados em leitos

233 estão em casa, com sintomas leves

85 estão sob análise