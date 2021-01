DF atinge as marcas de 275.688 casos confirmados e 4.533 mortes pela COVID-19

PUBLICIDADE

A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal divulgou, às 17h desta sexta-feira (29), o Boletim Epidemiológico nº 3333. O documento, referente ao avanço da pandemia de coronavírus na capital federal, apontou que o DF atingiu a marca de 275.688 casos confirmados de COVID-19, sendo 1.087 nas últimas 24 horas. Do total de notificações, 96% estão recuperados e 1,6% resultaram em óbitos.

Quanto ao número de falecimentos, 392 são residentes de outros estados que estavam no território candango. Já no caso dos diagnósticos positivos, 241.405 (87,6%) pessoas, que estiveram ou ainda estão infectadas, são residentes do Distrito Federal.

A média de idade do total de casos confirmados é de 39 anos, variando entre 0 e 107 anos. A taxa de óbitos é de 71 anos variando de 0 e 104.

Dos casos residentes do Distrito Federal, as Regiões Sudoeste e Central detém o maior número absoluto de casos confirmados. As maiores incidências foram registradas nas Regiões Administrativas Sobradinho I, Lago Sul, Plano Piloto e Taguatinga.

Quanto às Regiões de Saúde (RS), as maiores incidências estão nas Regiões Central e Sudoeste. A maior taxa de letalidade dos casos por RS de residência foi registrada na região Oeste e a menor na RS Central. Quanto a taxa de mortalidade as duas maiores taxas estão

RS Sul e Oeste.

Devido as investigações epidemiológicas dos óbitos, as RA de residência podem ser alteradas até o encerramento das mesmas.

A População Privada de Liberdade está sendo analisada separadamente da Região de Saúde Leste e os detentos que cumprem regime semi-aberto ou prisão domiciliar são registrados na RA de residência.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal