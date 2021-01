DF assume a liderança do Consórcio Brasil Central (BrC)

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi eleito, durante evento realizdo virtualmente na última segunda-feira (25), o novo presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC), agência de fomento formada pela participação de sete governos estaduais: Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

O chefe do Executivo assume mandato de um ano no lugar do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Primeira agência de fomento formada por estados no Brasil, o BrC existe desde 2015 com objetivo de estimular o desenvolvimento e progresso individual e regional das unidades da Federação participantes.

Na sessão que o oficializou no novo cargo, o governador Ibaneis Rocha destacou o trabalho realizado pelo seu antecessor e demonstrou satisfação com a oportunidade de liderar a autarquia, além de ressaltar que a união entre os estados tem potencial de gerar bons frutos. “Vamos trabalhar unidos para encontrar soluções para todos”, destacou o chefe do Executivo local.

Durante a assembleia virtual, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, apresentou uma proposta de cooperação entre o BrC e a instituição financeira, com uma linha de crédito de R$ 1 bilhão dividida em cinco áreas: BRB Desenvolvimento, BRB Investimento, BNDES, Plano Empresário e Agronegócio.

Além dos governadores, o embaixador da Índia no Brasil, Suresh K. Reddy, também participou da assembleia, a fim de formalizar uma parceria com o BrC em quatro áreas de cooperação: empresas, tecnologia, saúde e agronegócio. Os governadores já programam uma visita à Índia no segundo semestre.

