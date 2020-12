DF alcança a marca de 4 mil mortes por covid-19

PUBLICIDADE

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 645 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 234.376 pessoas já foram infectados na capital e, nesta segunda-feira (7), 6.978 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (26.717), Plano Piloto (19.992) e Taguatinga (19.251). Já em relação às vítimas fatais, as cidades com mais óbitos são Ceilândia (683), Taguatinga (410) e Samambaia (312). Nas últimas 24 horas foram registrados 658 recuperados e 17 óbitos, sendo que, deste total, nenhum faleceu neste período.

Do total de 234 mil casos, 4.001 (1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 223.397 (95,3%) estão recuperados. Do total de óbitos, 3.675 eram moradores do DF e 326 de outros estados.