DF-209: vão começar as obras de drenagem

Acaba de ser homologada a licitação para que a empresa vencedora do certame, a ARP Engenharia Ltda., elabore o projeto e execute os serviços no quilômetro 4 da DF-290. O investimento será de R$ 4.737.784,41. As obras de drenagem da DF-290, tão aguardadas pelos moradores de Santa Maria, Porto Rico e entorno agora já são realidade.

O projeto consiste na construção da bacia de detenção, do canal e bueiro , cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290. “O sistema de drenagem será construído em método não destrutivo, conhecido como tunnel liner, justamente para que não seja necessário interditar a rodovia durante a execução dos serviços”, explica o subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras, Ricardo Terenzi.

A obra será financiada pela Caixa Econômica Federal, uma vez que os recursos para a execução estão vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) . O prazo de vigência do contrato é de 270 dias corridos, sendo 90 dias para a elaboração do projeto executivo e 180 dias para execução e conclusão das obras.

“Conseguimos tirar do papel mais essa importante obra de drenagem para a região de Santa Maria. Com o crescimento da cidade, o atual sistema não suporta mais a carga das chuvas”, avalia a secretária-executiva de Obras, Virginia Sanchez. “Agora, não teremos mais os alagamentos que tanto prejudicam os usuários da DF-290”, complementa.

Com informações da Agência Brasília.