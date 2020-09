Detran retoma a capacidade plena de coleta biométrica

PUBLICIDADE

Desde segunda-feira (14), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) está operando com 100% da capacidade de coleta biométrica em todos os postos de atendimento. O objetivo é ampliar a oferta do serviço, saindo da média atual de 532 atendimentos diários para aproximadamente 1,2 mil e, assim, zerar a demanda reprimida dentro de 15 a 20 dias, no máximo.

A coleta biométrica é obrigatória para a abertura de novos processos de habilitação – independentemente do tipo de categoria – e para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A, AB, AC, AD, AE, C, D e E, além de todos os casos de transferência de habilitação de outras unidades da Federação. Atualmente, apenas o serviço de renovação de CNH na categoria B está isento da exigência de identificação por biometria.

Expediente restabelecido

Antes da suspensão dos serviços, o Detran fazia diariamente a coleta de dados biométricos de cerca de 1,2 mil cidadãos. Como as atividades de atendimento na autarquia ficaram suspensas por 72 dias e o retorno do serviço se deu com capacidade reduzida a 50% e, em algumas unidades, a 30% – devido à necessidade de cumprir medidas de contenção da pandemia de Covid-19 –, estima-se que haja, atualmente, uma demanda reprimida em torno de 5 a 6 mil identificações biométricas a serem realizadas.

“Entendemos a necessidade e a importância desse serviço tanto para o usuário quanto para as clínicas credenciadas que prestam o serviço de renovação de CNH, mas não podíamos ser negligentes com a saúde da população e de nossos servidores”, destaca o diretor-geral do Detran, Zélio Maia. “Por isso, fizemos tudo com muita cautela e responsabilidade, obedecendo a todos os protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria de Saúde. Agora, finalmente, vamos conseguir retomar a capacidade plena de coleta da biometria em nossas unidades e zerar a fila de espera por esse atendimento nas próximas semanas.”

Agendamento

Para agendar o serviço, as pessoas podem utilizar o site do Detran ou o aplicativo Detran Digital, escolhendo dia e horário para atendimento no posto mais próximo de sua residência. A coleta de dados biométricos é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Como os atendimentos são agendados com espaçamento de tempo suficiente para não gerar aglomerações, é preciso comparecer no horário agendado, sem atrasos ou antecipações. No dia e horário marcados, o cidadão deve se dirigir à unidade escolhida para a coleta da fotografia, das impressões digitais e da assinatura virtual, levando consigo documento de identificação pessoal, CPF e comprovante de endereço.

