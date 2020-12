Detran realiza lançamento da Operação Boas Festas

PUBLICIDADE

Agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizaram, na noite dessa quarta-feira (16), no Gama, o lançamento da Operação Boas Festas. Durante 1h20, eles flagraram dois condutores alcoolizados, cinco não habilitados e outros dois com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Um deles, que estava alcoolizado, ainda tinha mandado de prisão em aberto e tentou fugir da blitz.

Na ação, que teve início às 22h20 e terminou às 23h40, 76 veículos foram abordados e cinco deles foram recolhidos ao depósito. Ainda foram autuados um condutor de motocicleta com escapamento alterado e outros 16 condutores por infrações diversas. Foram utilizados cinco viaturas do Detran, uma da Polícia Militar e um guincho.

Destaque

Durante a operação, quatro veículos fugiram da blitz e foram acompanhados por viaturas do Detran. Um dos veículos, um GM Celta, de cor verde, ano 2001, colidiu com a viatura do Detran, causando danos leves. O veículo possuía restrição judicial, último licenciamento em 2011 e o condutor, além de alcoolizado, estava com mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, juntamente com seu passageiro, que tinha passagem por homicídio e ocultação de cadáver, onde foi lavrado termo de constatação de embriaguez, dano ao patrimônio público e resistência à prisão.

Operação Boas Festas

Lançada nessa quarta-feira (16), a Operação Boas Festas 2020 tem como objetivo intensificar as ações de fiscalização em locais de grande concentração de pessoas e de consumo de bebidas alcoólicas, como shoppings, centros comerciais, restaurantes, bares, boates, clubes e casas de shows, em razão do aumento significativo de eventos festivos e de confraternizações típicas de fim de ano.

Até o dia 3 de janeiro, estão programadas 348 ações, sendo 57 do tipo blitz, 114 patrulhamentos com abordagem e 177 pontos de demonstração, quando os agentes se posicionam próximos às vias e conseguem visualizar os veículos que circulam em locais de grande fluxo de pedestres, atuando em estacionamentos irregulares e na fluidez do trânsito.

As ações de fiscalização terão início às 12h, com foco nos almoços de confraternização, e devem se prolongar até as 7h do dia seguinte, e ocorrerão de forma simultânea nas diversas regiões administrativas, com o mínimo de 12 operações diárias.

As informações são da Agência Brasília