Detran realiza descarte de 18 toneladas de metal

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) descartou 18 toneladas de metais que estavam espalhados em várias unidades, entre placas veiculares e sucatas. O produto foi encaminhado a cooperativas do DF.

Organizado pelo Núcleo de Manutenção Predial (Numap) e acompanhado pela Diretoria de Administração Geral, o descarte seguiu todos os protocolos sobre resíduos recicláveis. Os metais foram destinados às cooperativas Centcoop, Rede Candanga e Rede Alternativa.

Adequação ambiental

“Mais do que uma obrigação legal, essa ação impacta a sociedade de maneira ambiental, econômica e social”, explica a responsável pelo projeto no Numap, Renata de Pádua. “Esse é o caminho que queremos e devemos sempre trilhar.”

Com a interrupção da Coleta Seletiva Solidária no GDF entre março e agosto, devido à pandemia, a ação ajudou os cooperados a angariar recursos. A Centcoop, inclusive, tem uma creche – a Casa de Apoio Artes e Sonho – que conta com doações para continuar operando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Descarte de papel

Em agosto e setembro, o Detran já havia feito o descarte de 125 toneladas de documentos antigos. Até outubro, foram descartadas 143 toneladas de material sem uso.

As informações são da Agência Brasília