Detran realiza agendamento de 700 vagas de vistoria para este sábado

A partir das 19h desta quinta-feira (19), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal vai abrir o agendamento de 700 vagas de vistoria de veículos para o mutirão de sábado (21). As vagas serão destinadas aos postos de inspeção veicular do SIA – antiga Vadel, Gama e Paranoá, que funcionarão pela manhã, das 7h às 12h; e de Taguatinga, que funcionará à tarde, das 13h às 18h.

“Definimos o horário das 19h para liberação dessas vagas específicas do mutirão a fim de democratizar o acesso a toda a população, principalmente pensando naqueles que trabalham e só têm acesso ao sistema à noite”, explica o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Lúcio Lahm.

O agendamento de veículos será feito pelo Portal de Serviços do Detran. Somente veículos previamente agendados serão atendidos nos mutirões, que serão realizados aos sábados até 19 de dezembro.

O atendimento aos sábados, nos meses de novembro e dezembro, foi estabelecido por meio da instrução nº 854, de 4 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de terça-feira (10). A medida visa reduzir a demanda por inspeção veicular para transferência de propriedade e de Unidade da Federação, que cresce consideravelmente no final de cada ano e ainda teve seu aumento agravado este ano em razão da pandemia.

Segurança

Todas as unidades do Detran continuarão adotando os protocolos de segurança para conter a contaminação pelo novo coronavírus, com o objetivo de proteger seus servidores e usuários. O uso de máscara é obrigatório e só será permitida a entrada de uma pessoa por veículo a ser vistoriado.

