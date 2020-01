Detran mudará sentido de vias no Polo de Modas para melhorar fluxo

PUBLICIDADE 

Na manhã deste sábado (18) atendendo à demanda dos moradores como forma de aumentar a fluidez do trânsito na região, a Diretoria de Engenharia de Trânsito do Detran-DF dará início à sinalização de alteração dos sentidos de algumas ruas do Polo de Modas do Guará.

A partir de segunda (20), as ruas 18 e 20 passarão de duplo sentido para sentido único, sendo que a rua 18 terá o fluxo em direção à rua 15 e rua 20 passará a ter o fluxo na direção da rua 21.

Além disso, a rua 15, que já tem um trecho em sentido único, passará a ser toda em único sentido, com o trecho entre a rotatória do cruzamento com a rua 12 até a rua 24 alterado.

Após a fase de alteração de sentido das vias citadas, o Detran iniciará a revitalização dos estacionamentos e adequações na sinalização com as alterações propostas. Ao todo, serão instaladas 24 novas placas de sinalização de trânsito na região.

Na manhã de segunda-feira, as equipes de fiscalização estarão no local para orientar os condutores e pedestres sobre o novo modelo de circulação.

Com informações da Agência Brasília.