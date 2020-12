Detran libera mais 640 vagas para mutirão de vistoria veicular

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu mais 640 vagas de vistoria veicular para o mutirão deste sábado (5).

O agendamento pode ser feito exclusivamente pelo Portal de Serviços do Detran, que pode ser acessado pelo site do órgão, clicando no banner Detran Digital, no canto superior da página, ou diretamente pelo link.

As vagas serão destinadas aos postos de inspeção veicular da Cidade do Automóvel, do SIA (antiga Vadel), Gama e Paranoá, que funcionarão pela manhã, das 7h às 12h; e de Taguatinga, que funcionará à tarde, das 13h às 18h.

Segurança

O uso de máscara é obrigatório e só será permitida a entrada de uma pessoa por veículo a ser vistoriado.

As informações são da Agência Brasília