Detran interditará parcialmente a Ponte JK a partir de segunda-feira (17)

A partir de zero hora de segunda-feira (17), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições parciais na Ponte JK. A operação será efetuada em função da troca das juntas de dilatação da ponte, trabalho a ser empreendido pela pelas equipes da Novacap.

A obra será iniciada pela faixa de rolamento da direita, no sentido Plano Piloto-Lago Sul. Os fechamentos serão feitos gradualmente, permitindo sempre que duas faixas permaneçam livres para o trânsito de veículos. A duração média para a recuperação de cada pista é de dez dias, sendo estimado em 60 dias o tempo do reparo completo da ponte.

Durante as obras, o Detran recomenda que, principalmente nos horários de pico (das 5h30 às 9h30, 11h30 às 14h e das 17h às 19h30), os condutores que precisam circular pela Ponte JK utilizem as pontes das Garças e pela Costa e Silva como rotas alternativas, a fim de diminuir as retenções.

As equipes de fiscalização do Detran permanecerão no local durante toda a execução da obra, sinalizando as mudanças com antecedência e orientando os condutores.