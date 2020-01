Detran implanta novo modelo de placas

PUBLICIDADE 

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) começará a implantar o novo de modelo de Placa de Identificação Veicular (PIV) na capital federal. A mudança obedece normas sobre o novo sistema de placas em âmbito nacional, previsto na Resolução nº 780/2019, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Para realizar a implantação, o Detran precisará adequar o sistema de informática do departamento, que gerencia todas as informações da frota de veículos do Distrito Federal. Por isso, o órgão irá interromper, na próxima quinta-feira (30), serviços relativos a alteração de placas e novos emplacamentos veículos no DF. O funcionamento deve ser normalizado na próxima segunda (3).

De acordo com o Serpro, responsável por desenvolver a ferramenta que será utilizada, o Sistema Nacional de Emplacamento permite a rastreabilidade digital de fabricação, distribuição, recebimento e inutilização de placas semiacabadas (blanks), bem como a autorização, estampagem e vinculação das placas PIV ao respectivo veículo.

PIV

A implantação ou substituição de placas será obrigatória nos casos de primeiro emplacamento, alteração de categoria, transferência de unidade da federação, quando houver ocorrências de furto, roubo, extravio ou dano à placa, situações em que o proprietário requeira placa avulsa e se for necessária a instalação de segunda placa traseira. O serviço será aplicado ainda, no caso de transferência de propriedade na circunstância em que o vistoriador sinalizar no relatório, a necessidade de troca.

A nova PIV traz elementos de segurança como o emblema oficial do Mercosul, Bandeira do Brasil impressa na película retrorrefletiva, distintivo internacional do Brasil (BR), marca d’água com o emblema do Mercosul em formato circular e Código bidimensional (2D).