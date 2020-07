Detran fecha trânsito na Esplanada na manhã de domingo (19)

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) informou que vai interromper o fluxo de carros na Esplanada dos Ministérios, na altura da Rodoviária do Plano Piloto, a partir da 23h59 deste sábado (18). O trânsito deve ser retomado às 14h de domingo (19).

Está marcada no local uma passeata de um grupo religioso chamado Evangélicos Fechados com Bolsonaro. Os apoiadores do presidente da República devem sair do Museu Nacional às 10h e caminhar até a Praça dos Três Poderes. A intenção do grupo é orar pedindo a recuperação de Bolsonaro.

Infectado pela covid-19 desde a semana passada, o presidente está em isolamento social no Palácio da Alvorada.