Detran fará simulação de colisão entre carro e trem no Sia

Na manhã deste sábado (19), entra 10h e 12h, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará uma ação educativa com simulação de colisão entre carro e trem no cruzamento ferroviário do Sia. Na região próxima a Anvisa.

A ação integra a Semana Nacional de Trânsito 2020 e foi sugerida pela empresa que coordena as ferrovias do Centro-Oeste – a VLI.

O principal objetivo é demonstrar que as vias férreas estão sendo utilizadas com certa regularidade e que condutores, ciclistas e pedestres precisam estar mais atentos aos trens em cruzamentos urbanos. “Com o crescimento das regiões administrativas, cada vez mais o fluxo de veículos, ciclistas e até pedestres tem aumentado nas proximidades das linhas férreas. E, apesar de não termos registros de acidentes fatais nesses cruzamentos, os maquinistas têm observado várias ocorrências onde precisam fazer retenções para evitar colisões e até atropelamentos”, explica o diretor de Educação, Marcelo Granja.

Segundo Granja, os trens passam em velocidade de até 60km/h em trechos rurais, mas reduzem bastante a velocidade média nos trechos urbanos, chegando a atingir a 15km/h. Mesmo assim, quanto maior a quantidade de vagões e o peso da carga transportada, maior o tempo de parada do trem. Por isso, muitas vezes, a colisão é inevitável.

“Queremos demonstrar à população que o tempo de parada total de um trem é muito diferente de um veículo automotor, pois a partir do momento em que o maquinista percebe o risco e aciona os freios, o trem ainda se desloca alguns metros até conseguir parar totalmente, em função da quantidade de vagões e até mesmo do tipo e peso da carga que ele transporta”, destaca Marcelo.

A ação de simulação será realizada em parceria com a empresa VLI e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que simulará o resgate das vítimas. A ideia é filmar toda a ação para viralizar nas redes sociais, servindo como alerta à população do DF com reforço ao tema da SNT 2020: Perceba o risco. Proteja a vida.

O cruzamento próximo à Anvisa foi escolhido por ser um local mais seguro para que a simulação ocorra sem capotamento, já que outros cruzamentos ocorrem em locais com desnível do solo, mais propício ao tombamento tanto do veículo automotor quanto do ferroviário.

Com informações da Agência Brasília