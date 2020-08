Detran espera dar fim às filas com app: “Nova era”

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) lançou, nesta quinta-feira (6), o aplicativo Detran Digital. O app promete modernizar o sistema de atendimento à população. O diretor de tecnologia da informação e comunicação, Fábio Souza, aposta em uma “nova era” com as mudanças.

O aplicativo vai oferecer, ao todo, 48 serviços de balcão, para que o consumidor evite ir a um posto do Detran e resolva os problemas remotamente. A partir de segunda (10), 20 destes serviços já serão disponibilizados não só no app, mas também no site, promete o Detran. Os demais 28 devem ser postos à disposição até o fim do ano.

“A gente vai transformar nossos balcões em canais digitais”, afirmou o diretor Fábio Souza. “O Detran Digital vem de uma necessidade de transformação digital da própria instituição. Não é um projeto que começa e termina nesse governo. Ele vem para durar por um bom tempo.”

O diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, acredita que com o lançamento das novas ferramentas digitais, haverá grande redução da procura pelos balcões do Detran. “Os serviços serão prestados remotamente e com rapidez, sem qualquer prejuízo ao cidadão”, afirmou.

Também estiveram presentes na cerimônia de lançamento do Detran Digital o vice-governador Paco Britto, a secretária de empreendedorismo Fabiana di Lúcia, o secretário-executivo de Segurança Pública, Julio Danilo e o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur.