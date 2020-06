Detran-DF retoma atendimentos presenciais e investe no on-line

PUBLICIDADE 

Em virtude da pandemia de covid-19, o Departamento de Trânsito (Detran/DF) suspendeu por dois meses os atendimentos presenciais. Na última segunda-feira (1), foram retomados parcialmente os serviços do órgão.

A reabertura parcial das portas das agências do Detran no Distrito Federal se deve a um estudo encomendado pelo órgão à Universidade de Brasília, que recomendou que os serviços fossem restabelecidos gradualmente. Portanto, a quantidade de atendimentos presenciais está limitada pela metade.

A cautela adotada pelo órgão para oferecer os serviços presenciais ao público tem uma justificativa: “Estamos nos baseando na curva de casos positivos. Se não houver uma disparada desses contaminados, vamos aumentar esse percentual gradativamente: para 70%, 80%”, antecipa o diretor-geral do órgão, Zélio Maia.

Os atendimentos são realizados a partir de agendamento feito pelo site e pelo telefone 154. Cada unidade do Detran realiza por dia até 20 atendimentos. O tempo de permanência dos usuários tem sido em média de 30 minutos, 15 minutos a mais do que era antes da explosão de casos disseminados pelo novo coronavírus. O tempo foi calculado para evitar aglomeração de pessoas. “Criamos protocolos. É feito um controle na entrada. O contribuinte só é liberado no horário agendado”, explica Maia.

Depois de esperar por dois meses, Afonso Cláudio Silveira, 59 anos, não demorou nem 30 minutos para transferir um carro para o seu nome no posto do Shopping Popular, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia-Norte). Ele agendou o atendimento pela internet. “Foi tudo muito bom. Rápido e eficiente. Não demorou nada”, disse o militar residente no Guará.

O diretor-geral do Detran explica que tem recebido reclamação de que o site está fora do ar. Ele explica que, devido à demanda reprimida por causa do tempo de inatividade, fez com que a procura aos canais de agendamento fosse alta na primeira semana. “Então, suspendemos os agendamentos nos dois primeiros dias dessa semana. Segunda e terça para programarmos a próxima semana. Por isso, muita gente não conseguiu. Mas já estão restabelecidos”, garante Zélio Maia.

Vistorias

Além de transferência, também foram retomados os serviços de vistoria, protocolo de requerimento de revisão de multa e recurso, retirada de carros apreendidos no pátio, entrada na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), aulas teóricas, leilão de carros, coleta de biometria. Todos haviam sido suspensos. O órgão cogita retomar as aulas práticas. Porém, há uma resistência ainda devido ao número de pessoas dentro dos carros: no caso, aluno e professor.

Visando dar mais celeridade ao atendimento, a Direção do Detran tem procurado oferecer serviços fora das suas dependências. Um dos quais são as vistorias nas concessionárias e nas agências de carros. Para criar esse serviço externo, o Detran se baseou num levantamento em que mostrou que aproximadamente 80% da demanda era feita por despachantes.

Então, em vez de esses profissionais irem ao órgão, o vistoriador se desloca até a empresa onde realiza a vistoria. Para ter direito ao serviço delivery, o empresário deve reunir uma quantidade mínima de carros. O número é de 22 carros por dia de vistoria. “Um caso de absoluto sucesso”, exalta Maia.

Nessa esteira dos atendimentos externos, o órgão lançou mão do exemplo dos estabelecimentos comercias que servem refeição a motoristas para montar o seu drive-thru. Só que voltado a serviços relacionados a veículos e CNH. Na modalidade protocolo. Em geral, são requerimentos diversos, como recurso de multa, de apreensão de carteira. O cidadão pode encontrar na sede do órgão, ao lado do Palácio do Buriti, e no Setor de Cargas, em frente à Cidade do Automóvel.

Adriano Carvalho, 52, aprovou a modalidade drive-thru. Ele foi até a Sede do Detran e lá entregou seu recurso de uma multa por estar com carteira vencida e por dirigir com sinais de embriagues. Para fazer isso, nem precisou sair do carro. “Tudo muito rápido. Bom assim”, elogiou.

O Detran também normalizou os pedidos de devolução dos carros apreendidos. A entrada do pedido é feita de forma remota. O contribuinte faz o cadastro no site e clica na aba “veículos apreendidos” e já dá início ao processo de recuperação do bem no sítio do órgão. No site também ele recebe orientações e dúvidas. Depois, só pagar as taxas e se dirigir ao pátio para onde foi encaminhado o automóvel apenas para retirá-lo.

Atendimento digital

Considerado pelo diretor-geral, Zélio Mia, como o serviço mais importante na transição para atendimento digital, a coleta de biometria também foi restabelecida parcialmente e já está com 50% normalizada. É justamente a partir dela que diversos serviços serão realizados de forma digital.

Segundo ele, o Detran tem investido pesado em tecnologia para oferecer 100% dos serviços digitais. O objetivo é tornar a vocação do órgão para digital e pouco presencial. “Não temos um projeto para reduzirmos o tempo de espera. Temos um projeto para acabar com o atendimento presencial”, explica Maia.

Além disso, a Direção fez uma campanha de esclarecimento dos serviços que podem ser realizados no site. “Tinha serviços que a população não tinha conhecimento. Segundo via da multa era um deles. A pessoa se deslocava para ir ao balcão do Detran”, aponta. Ao todo, pela internet, o contribuinte pode ter a seu dispor 17 tipos de serviços.

Segundo ele, o aperfeiçoamento da ferramenta já foi sentido pelos usuários da rede de computador. O número de usuários que buscam o site do Detran deu um salto gigante. Pulou de 4,5 mil para 50 mil usuários. “Ninguém vai precisar sair de seus lugares para ser atendido”, observou Maia.

