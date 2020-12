Detran-DF realiza leilão on-line de 1399 veículos apreendidos

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal vai leiloar, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro de 2021, 1.399 veículos apreendidos, sendo 475 destinados à circulação e 924 destinados à comercialização de peças. Os interessados em participar podem examinar os veículos entre os dias 11 e 15 de janeiro, das 8h30 às 17h30, mediante agendamento prévio.

A venda dos veículos acontecerá exclusivamente na modalidade on-line, pelo site do Leiloeiro e, desta vez, será dividido em três dias: na segunda-feira (18), serão leiloados os 924 veículos classificados como sucata, destinados apenas ao comércio de peças; na terça-feira (19), os 238 automóveis conservados, aptos a circular; e na quarta-feira (20), 237 motocicletas e ciclomotores conservados, que também poderão voltar a circular. Nos três dias, os lances terão início às 9h.

Os veículos aptos a circular podem ser arrematados tanto por pessoas físicas como jurídicas, mas as sucatas só podem ser adquiridas por empresas que atuam na comercialização de peças usadas.

O formato de hasta on-line atende às medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e exige pré-cadastro dos participantes. Por isso, os interessados em participar do leilão precisam acessar o site do leiloeiro e realizar o cadastro, enviando todos os documentos exigidos para habilitação, com pelo menos 24 horas antes do início do leilão.

O Edital de Leilão nº 01/2021, com todas as regras de arrematação e o catálogo com os bens a serem leiloados, incluindo os valores de lance mínimo para cada lote, podem ser obtidos nos locais de visitação ou nos endereços: http://www.detran.df.gov.br/leiloes-realizados/ e https://www.flexleiloes.com.br.

Visitação

Os veículos estarão expostos de 11 a 15 de janeiro, das 8h30 às 17h30, no pátio da Flexleilões, situado no STRC Sul, Trecho 2, Conjunto B, Lote 2/3 – próximo ao Detran do SIA; e no pátio da Polícia Rodoviária Federal, na BR 040, km 0 (Posto Alfa – Santa Maria/DF). A visita deve ser agendada pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 61-4063-8301 e 61-9.9625-0219. O agendamento prévio atende aos protocolos de segurança para contenção da pandemia de Covid-19.

Destaques

Entre os veículos colocados à venda na hasta pública, está um Chevrolet Camaro 2SS 2013, com lance inicial em R$ 15 mil; uma VW Amarok CD 4X4 2015, cujo lance mínimo é R$ 8 mil; um Ford Ranger LTD CD2 25 2013, com lance inicial de R$ 6,5 mil; um VW/UP Take MCV 2017 e um Chevrolet Prisma 1.4 MT LT 2014, ambos com valor inicial para lances em R$ 3,5 mil, cada; e um Fiat Uno Mille Economy 2011, cujo valor de lance inicial é R$ 2 mil.

As informações são da Agência Brasília