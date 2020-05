Detran-DF monta dois pontos de drive-thru para serviço de protocolo

PUBLICIDADE 

A partir de segunda-feira (1º/6), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) vai montar dois pontos de atendimento do protocolo em sistema drive-thru, nos postos do Detran Sede e do Setor de Cargas. As novas estruturas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A medida busca restabelecer a normalidade da prestação de serviços à população com responsabilidade, evitando aglomeração de pessoas e filas, que expõem usuários e servidores a riscos de contaminação pelo novo coronavírus.

Para evitar expectativas frustradas de atendimento, o Detran-DF sugere aos usuários que busquem informações no site ou pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão, que atende pelo telefone 154, antes de ir aos postos de drive-thru. A intenção é de que o serviço seja prestado de forma célere, apenas para recebimento de documentação. Por isso, o usuário já deve levar todos os requerimentos preenchidos, assinados e acompanhados das cópias de toda a documentação necessária para o serviço pretendido. Os formulários estão disponíveis no site do Departamento e podem ser acessados aqui.

O cidadão também pode utilizar os serviços de protocolo sem sair de casa, pois o atendimento por e-mail está mantido e em funcionamento desde 13 de maio, mediante o envio de requerimento específico devidamente assinado e digitalizado, juntamente com toda a documentação exigida (endereço eletrônico: nudoc@detran.df.gov.br). Os pedidos de defesa prévia, recurso contra notificação de trânsito, identificação de condutor infrator e comunicado de venda não são aceitos por e-mail, mas há a opção de fazer o envio desses requerimentos, pelos Correios, para o endereço SAM Lote A Bloco B – Edifício Sede do Detran/DF – CEP 70.620-000.

Para o diretor-geral do Detran, Zélio Maia, este é um momento em que todos devem agir com responsabilidade no enfrentamento à Covid-19. “Entendemos a necessidade da população e, por isso, estamos retomando o atendimento ao público ainda durante a pandemia, mas pedimos que a população dê preferência à utilização dos serviços disponibilizados no site do Detran, por e-mail e pelo envio postal de documentos”, reforça.

Somente a documentação física – que não pode ser digitalizada – será recebida pelo atendimento drive-thru. É importante destacar também que o serviço será exclusivo para atendimento em veículos de pequeno porte e pedestres não serão atendidos nesses postos.

Com informações da Agência Brasília

