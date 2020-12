Detran-DF intensifica ações educativas do Bike em Dia

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), por meio da Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), tem intensificado as ações educativas voltadas para a segurança do ciclista que circula pelas vias urbanas do DF. Pensando na efetividade da comunicação entre o órgão e a categoria, o órgão criou em 2019 o projeto “Bike em Dia”, iniciativa cujo objetivo é promover conscientização no trânsito por meio de minipalestras em formato de bate-papo. As atividades são feitas nos trechos das ciclovias e ciclofaixas das vias internas da capital.

Durante a abordagem, o ciclista recebe informações sobre regras de segurança viária e a importância de manter a bicicleta com manutenção em dia, pois ela também é um veículo. Enquanto é orientado pelos professores do Núcleo de Programas Educativos da Direduc, um mecânico especializado realiza revisão básica na bike.

Balanço

Em 2019 foram realizadas 32 ações do projeto “Bike em Dia”, com um público de cerca de 10.130 pessoas alcançadas nas regiões de Águas Claras, Plano Piloto, Ceilândia, Gama, Guará, Samambaia, Santa Maria, Estrutural e Taguatinga.

Até outubro deste ano foram 61 ações, o dobro em relação ao ano passado, mesmo com a equipe de trabalho reduzida em virtude das medidas de distanciamento social contra a proliferação do novo coronavírus. Ainda assim, cerca de 8.220 pessoas já foram diretamente atendidas em Águas Claras, Plano Piloto, Ceilândia, Cruzeiro, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sudoeste e Taguatinga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação conjunta “Compartilha Rodovia”

Nesta semana, o Detran-DF atuará em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Embaixada da Holanda e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) na campanha “Compartilha Rodovia”, iniciada nesta segunda-feira (7). Os ciclistas receberão dicas de segurança e materiais educativos, dentre eles adesivos e coletes refletivos para facilitar a visualização dos ciclistas por parte dos motoristas.

A campanha consiste em abordar, principalmente, os ciclistas que utilizam as bicicletas como meio de transporte e orientá-los quanto às atitudes seguras ao transitar em rodovias.

Os ciclistas que participarem da ação vão receber kit com material educativo e um voucher para manutenção preventiva da bicicleta, material oferecido por empresas parceiras. E, no último dia (11 de dezembro), haverá sorteio de uma bicicleta para os participantes. A campanha será encerrada com o foco na abordagem a motoristas, na BR-040, a fim de sensibilizá-los quanto à necessidade de proteger os ciclistas.

As informações são da Agência Brasília