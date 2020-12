Detran-DF inicia Operação Boas Festas nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

Por causa do aumento significativo de eventos festivos e de confraternizações típicas de fim de ano, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lança, na próxima quarta-feira (16), a Operação Boas Festas a fim de proporcionar mais segurança nas vias do DF.

O objetivo é intensificar as ações de fiscalização em locais de grande concentração de pessoas e de consumo de bebidas alcoólicas, como shoppings, centros comerciais, restaurantes, bares, boates, clubes e casas de shows.

As ações de fiscalização terão início às 12h, com foco nos almoços de confraternização, e devem se prolongar até as 7h do dia seguinte, e ocorrerão de forma simultânea nas diversas regiões administrativas, com o mínimo de 12 operações diárias. A presença maior de viaturas de fiscalização e o aumento de efetivo no policiamento de trânsito permitirão ao Departamento atuar de forma a coibir irregularidades que geram risco de acidentes, principalmente a infração de dirigir sob influência de álcool, prevista no artigo 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), além do crime de trânsito (artigo 306 do CTB).

“Sabemos que, neste período, há mais pessoas em férias e recessos de fim de ano, aumentando muito as festas e confraternizações, onde é comum haver o consumo de bebidas alcoólicas. Por isso, vamos atuar de forma preventiva e repressiva, ficando atentos a esses locais para evitar que condutores alcoolizados coloquem em risco a segurança nas vias públicas do Distrito Federal”, explica o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Lúcio Lahm.

Para isso, até o dia 3 de janeiro, estão programadas 348 ações, sendo 57 do tipo blitz, 114 patrulhamentos com abordagem e 177 pontos de demonstração, onde os agentes se posicionam próximo às vias e conseguem visualizar os veículos que circulam em locais de grande fluxo de pedestres. A ideia é atuar em estacionamentos irregulares e na fluidez do trânsito.

Além das operações de caráter preventivo – do tipo Ponto de Demonstração e Patrulhamentos –, as equipes de fiscalização atuarão de forma repressiva, montando grandes blitze com a presença de, no mínimo, seis viaturas, guinchos, motocicletas e empilhadeiras. A Unidade de Operações Aéreas também participará das ações com a utilização de aeronave e drones.

As informações são da Agência Brasília