Detran-DF fecha retornos no centro de Taguatinga

Nesta segunda-feira o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fechou os retornos no centro de Taguatinga, sentido Ceilândia, na via principal, entre 17h e 19h.

A ação visa dar mais fluidez ao trânsito em razão da grande quantidade de veículos que transitam no centro de cidade nesse horário – e também por causa das obras que estão ocorrendo no local.

Os condutores que transitam no sentido de Ceilândia e desejarem retornar para acessar a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) deverão utilizar o viaduto da Samdu.

Na semana passada foram realizados diversos testes pela coordenação de policiamento e fiscalização da região oeste, que verificou a viabilidade da implementação da medida.

Com informações da Agência Brasília