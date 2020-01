PUBLICIDADE 

A partir de segunda-feira (27/1), a Diretoria de Educação de Trânsito do Detran–DF dará início à Campanha de Volta às Aulas 2020. O objetivo das ações é sensibilizar os usuários das vias sobre o aumento da circulação de pedestres e veículos nas proximidades das escolas. Além disso, alertar os pais sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e observá-las com mais atenção principalmente na hora de embarcar e desembarcar os estudantes.

Neste ano, o Detran realizará ações educativas nas entradas e saídas das escolas, e também ministrará mini-palestras dentro das salas de aula, com foco na educação infantil e no ensino fundamental. Na educação infantil, especificamente, haverá atividade voltada para o uso correto da cadeirinha. O trabalho será desenvolvido de acordo com a faixa etária dos estudantes e todos receberão materiais educativos impressos.

Para o diretor de Educação de Trânsito do Detran, Marcelo Granja, é muito importante que os condutores sigam algumas orientações ao transitar em perímetros escolares: “A nossa recomendação é, inclusive para os pais, para que não parem o veículo na faixa de rolamento, pois isso gera situações de risco e pode causar acidentes. A orientação é que eles procurem estacionamentos e locais regulamentados, lembrando que o embarque e desembarque do passageiro deve ocorrer para o lado do meio fio e nunca para o lado da via”, alerta o diretor.

* Com informações da Agência Brasília