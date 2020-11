Detran abre novas vagas para vistorias

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abre nesta quarta-feira (25/11), a partir das 19h, o agendamento para o mutirão de vistorias de veículos que ocorrerá no próximo sábado (28/11). O proprietário interessado em realizar o serviço deverá acessar o Portal do Detran-DF e realizar o agendamento, escolhendo o local e o horário.

Para o mutirão do próximo sábado serão disponibilizadas 680 vagas. O serviço será realizado, das 7h às 12h, nos postos do Detran-DF localizados no Paranoá, Gama, Setor de Cargas (antiga Vadel), Shopping Popular e na Cidade do Automóvel. Já em Taguatinga, as vistorias ocorrerão à tarde, das 13h30 às 18h30. O atendimento será realizado apenas para os veículos agendados.

Agendamento para o mutirão de vistorias do próximo sábado

Data: 25/11

Horário: A partir das 19h

Local: Portal de Serviços do Detran-DF