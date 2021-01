Detido por portar faca se apresenta como o próprio pai, mas não escapa da delegacia

PUBLICIDADE

Um homem foi detido portando uma faca na Rodoviária do Plano Piloto no início da madrugada deste sábado (16). Entretanto, ao chegar na 5ª delegacia, o homem se identificou com o nome do próprio pai, em uma tentativa de livrar-se da prisão. Apesar do ocorrido, ele acabou autuado por falsidade ideológica.

Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 26) foi informada que um homem armado com uma faca estaria na plataforma superior da rodoviária. O suspeito foi localizado e abordado portando uma faca.

Os policiais pediram os dados para identificar o homem e ele prontamente passou todas as informações. Ao checarem no Banco Nacional de Mandados de Prisão constava que os dados repassados eram de um foragido da justiça. O homem foi levado à 5º Delegacia.

No local, foi descoberto que as informações repassadas não eram do preso e sim de seu pai. O detido se livrou de ficar preso, e apenas assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

