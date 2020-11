Desvio do trânsito no centro de Taguatinga começa a partir deste sábado

PUBLICIDADE

Com o transcorrer das obras do Túnel de Taguatinga, algumas alterações no trânsito são necessárias para que o fluxo de carros possa ser mantido e, ao mesmo tempo, os trabalhos continuem em ritmo acelerado. Por isso, a partir do próximo sábado (14), um trecho do sentido Plano Piloto – Ceilândia será desviado para que se tenha início a construção da parede norte do Túnel.

O caminho alternativo tem cerca de 300 metros e se situa na entrada da cidade, logo após a alça de acesso à Estrada Parque do Contorno (EPCT) até a altura do posto de gasolina. As três faixas de trânsito atuais da via foram deslocadas para a direita do motorista e construídas no que eram canteiros, alguns recuos e pequenos bolsões de estacionamento. Desta forma, o motorista que chega a Taguatinga pela EPTG terá que fazer um pequeno desvio à direita. O Departamento de Trânsito (Detran) dará apoio à operação.

O subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras, Ricardo Terenzi, esclarece a estratégia preventiva por trás do desvio. “A expectativa é que o impacto no trânsito seja mínimo, uma vez que o número de faixas será mantido. Sabemos que naquele ponto existe um estrangulamento e que tal situação será solucionada apenas com a obra do túnel concluída. Faremos toda a sinalização da via e contamos com o apoio da população para evitar transtornos. Qualquer necessidade, iremos intervir para garantir o fluxo de veículos e pessoas”, argumenta.

O Túnel de Taguatinga, melhoria aguardada há anos para quem precisa se deslocar para a região oeste do DF e do entorno e com aprovação de mais de 80% da população, é fruto de um investimento de R$ 275 milhões em contrato de financiamento firmado entre o governo local e a Caixa Econômica Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Obra grandiosa e seguindo o cronograma

A primeira parte das obras consiste principalmente na formação das paredes do túnel, que darão o formato final ao que será o Túnel de Taguatinga. Junto com o maciço investimento financeiro para a realização dos trabalhos, o GDF também utiliza tecnologia de ponta e produtos sustentáveis para minimizar os impactos no solo e no meio ambiente.

Além da parede norte, outras seis paredes serão construídas para formar todo percurso do túnel. Para isso, serão concretadas 1.046 lamelas. Até o momento, 205 foram já foram instaladas. Com o início da construção da parede norte, outras 305 serão concretadas. “Algumas lamelas necessitam de uma escavação de 18 metros de profundidade para serem instaladas. É importante destacar que estamos avançando dentro do cronograma previsto”, destaca Terenzi.

O túnel

Com investimento de R$ 275,7 milhões e previsão de entrega para fevereiro de 2022, a obra do túnel vai melhorar consideravelmente a fluidez do trânsito na área central de Taguatinga. Além de garantir o fluxo de veículos sem retenções nos dois sentidos da via na parte subterrânea, vai oferecer uma via alternativa pela superfície para o Centro de Taguatinga.

O consórcio Novo Túnel é responsável por executar as obras. O Túnel de Taguatinga faz parte do Corredor Eixo-Oeste, que terá 38,7 quilômetros de extensão e ligará o Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto (Eixo Monumental e Estação Asa Sul), passando por Taguatinga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília