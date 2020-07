Desperdício Zero, um caminho solidário para diminuir a fome

PUBLICIDADE

O produtores do Mercado Livre do Produtor, o Pedra, já tem conhecimento que a van do Banco de Alimentos das Centrais de Abastecimento do DF (Ceasa) chega ao local para fazer doações. A ação ocorre por meio do programa Eixo Desperdício Zero, criado para incentivar o consumo consciente e ajudar quem precisa.

Bruno Pereira, gerente de Segurança Alimentar e Nutricional da Ceasa, destaca o momento de solidariedade. “Quando a equipe do colete laranja chega à Pedra para coletar alimentos que seriam descartados pelos produtores e permissionários é que vemos a solidariedade agindo para evitar o desperdício desses alimentos”.

Os produtos doados são aqueles que estão fora do padrão de venda. Geralmente muito maduros ou levemente danificados, normalmente seriam descartados, mesmo estando aptos para o consumo humano. As equipes do Banco de Alimentos recolhem e fazem triagem, pesagem e logística desses insumos, para serem doados às instituições e famílias atendidas.

Ações de conscientização

Em 2019, mais de 323 toneladas de alimentos arrecadadas pelo Eixo Desperdício Zero contemplaram 140 instituições. Neste ano, até maio, foram recolhidas 85 toneladas, quantitativo do qual puderam ser aproveitadas 81 toneladas, beneficiando 108 instituições e um público de aproximadamente 30 mil pessoas.

Desde o ano passado, a equipe do Banco de Alimentos empreende ações para conscientizar os produtores locais e empresários que comercializam na Ceasa-DF sobre a importância da doação de alimentos que seriam descartados. Além de evitar o descarte desnecessário, o Eixo de Desperdício Zero se pauta na preservação ambiental, pois evita que toneladas de alimentos sejam destinados ao aterro, diminuindo, assim, os gases do efeito estufa.

Os programas oferecidos pela Ceasa-DF por meio do Banco de Alimentos objetivam minimizar a fome da população atendida pelas instituições cadastradas. Os produtores participantes reforçam a ação, com foco em ajudar o máximo possível de pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar no DF.

Com informações da Agência Brasília