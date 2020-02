Descartado segundo caso de suspeita de coronavírus no DF

PUBLICIDADE 

Uma paciente que estava internada no Hospital Home com suspeita de infecção do novo coronavírus teve alta na madrugada desta quinta-feira (27). A suspeita de coronavírus foi descartada.

A garota viajou recentemente para a Itália com a mãe. O país europeu foi acometido pela doença recentemente.

Foi o segundo caso suspeito descartado no DF. Antes, um paciente internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) também foi descartado.

O terceiro é de um paciente internado no Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte. Ele ainda aguarda confirmação.