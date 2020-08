Desabamento em Planaltina deixa dois feridos

PUBLICIDADE

Desabamento em obra deixa dois funcionários feridos em obra no Setor de Hotéis e diversão de Planaltina, perto da Rodoviária.

No início da tarde desta terça-feira (4), o Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a um desabamento que ocorreu no Setor de Hotéis e diversão de Planaltina, perto da Rodoviária. De acordo com a corporação dois operários, que trabalhavam na demolição da estrutura, ficaram feridos.

Seis pessoas trabalhavam na demolição da parte superior de um prédio comercial. Um funcionário estava realizando a demolição de uma parede em cima de uma viga com martelete, quando ela cedeu e desabou atingindo um segundo funcionário que trabalhava próximo a laje.

Ivan Nascimento Esteves, de 42 anos, foi atingido por parte da parede. Ele teve ferimentos leves no membro superior direito, mas estava consciente, orientado e estável. Ivan foi encaminhado ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).

A segunda vítima era Luiz Felipe Sousa Santos, de 18 anos, que caiu junto com a parede que era demolida atingindo a marquise inferior que também não suportou o peso desabou também.

Luiz teve suspeita de Traumatismo Cranioencefálico, fratura de clavícula, fratura de costela e corte profundo na face. Ele estava conciente, mas desorientado e instável.

A Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil e Defesa Civil foram acionadas para o local.