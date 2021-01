DER realiza primeira campanha de trânsito de 2021

PUBLICIDADE

O Departamento de Rodovias do Distrito Federal (DER) realizou a primeira ação educativa do ano, entre as 9h30 e as 11h desta terça-feira (12). A campanha de Boa Viagem tem como objetivo alertar pais e responsáveis sobre a importância da utilização de dispositivos que garantam a segurança das crianças no carro.

“Vivemos um período de férias escolares, por isso é importante enfatizar que a utilização adequada do equipamento garante mais segurança para as crianças”, explicou o diretor interino de Educação de Trânsito do DER, Glaydson Nascimento.

Durante a operação, no Km 1 da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003), sentido Sobradinho, os agentes de trânsito também distribuíram 300 kits com exemplares da revista Coquetel, canetas, bonés e materiais educativos.

Ação prossegue

A campanha terá sequência nesta quinta-feira (14), no Km 3 da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/ DF-075), sentido Riacho Fundo, no mesmo horário da primeira ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Às vezes, com a correria do dia a dia, não nos atentamos em saber como é importante utilizar a cadeirinha, por exemplo, da forma correta e o quanto esses equipamentos garantem a segurança dos pequenos”, comentou a secretária Aline Barreto, 29 anos, mãe da pequena Milena, de 8.

Na avaliação de Aline, a campanha reforça que os pais ou responsáveis devem estar sempre atentos ao uso correto dos equipamentos que vão proteger a vida dos pequenos em caso de acidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que diz a lei

Em vigência no Brasil desde 2008, a Resolução 277 do Contran, ou “lei da cadeirinha”, determina a obrigatoriedade da utilização dos chamados dispositivos de retenção – cadeirinha ou assentos de elevação, bebê conforto – para transportar crianças de até 10 anos em veículos. O não cumprimento da resolução é considerado infração gravíssima, com perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), multa de R$ 293,47 e possibilidade de retenção do veículo.

As informações são da Agência Brasília