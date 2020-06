DER monitora rodovias distritais também por câmeras

PUBLICIDADE

Integrante do tripé de segurança viária, ao lado da educação de trânsito e da engenharia, a fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) conta com um importante aliado na manutenção da segurança e fluidez no trânsito das principais rodovias distritais.

Criado em 2012, o Centro de Controle Operacional (CCO) nasceu com o objetivo de agregar mais efetividade à fiscalização presencial de trânsito, que conta com 628 equipamentos eletrônicos de fiscalização do tipo pardal e barreiras, além do patrulhamento ostensivo de 170 agentes utilizando 60 viaturas e 10 motocicletas.

O CCO fica na sede do departamento e está ligado à Diretoria de Fiscalização (Difis), que integra a Superintendência de Trânsito. A sala de controle conta com seis computadores que fornecem imagens em tempo real para 10 monitores de TV, que recebem imagens de 45 câmeras instaladas em pontos estratégicos das principais rodovias do DF.

Estes equipamentos estão em diversos pontos da Estrada Parque Contorno (DF-001), do Eixo Rodoviário (DF-002), da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), da Estrada Parque das Nações (DF-004), da Estrada Parque Torto (DF-007), da Estrada Parque Península Norte (DF-009), da Estrada Parque Indústrias Gráficas (DF-011), da Estrada Parque Juscelino Kubitschek (DF-027), da Estrada Parque Aeroporto (DF-047), da Estrada Parque Guará (DF-051), da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075), da Estrada Parque Taguatinga (DF-085) e da Estrada Parque Ceilândia (DF-095).

As câmeras registram o tráfego de veículos 24 horas por dia, e sete agentes de trânsito se intercalam no trabalho de monitoramento diariamente, inclusive aos finais de semana e feriados.

Através do monitoramento por câmeras é possível dar mais agilidade no socorro à vitimas em acidentes, além de proporcionar um olhar mais amplo da dinâmica do tráfego e do comportamento dos condutores de veículos, motocicletas, ciclistas e até pedestres.

A agente de trânsito rodoviário Geisa Carvalho acredita que o fato de os agentes acionarem o socorro logo que um acidente aconteça é a parte especial do trabalho. “O tempo é precioso na espera da realização de um socorro, quanto menos tempo, melhor. Poder fazer algo para evitar ou diminuir a dor de alguém e auxiliar em seu momento mais delicado é realmente gratificante”, afirmou.

Trânsito em evidência

Diversos veículos de comunicação de TV e rádio do Distrito Federal possuem contrato com o DER para veicular as imagens das câmeras e informar aos cidadãos o trânsito nos horários de pico. Essa parceria contribui para que os motoristas estejam alerta sobre as condições de tráfego da região por onde forem transitar.

Infrações

O condutor flagrado pelas câmeras do DER no ato de alguma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) recebe as informações referentes à infração com data e valor a ser pago.

Esses dados podem chegar pelos Correios ou pelo aplicativo para celular Carteira Digital de Trânsito (CDT) que está disponível gratuitamente na Google Play e App Store.

“Nós temos esses equipamentos modernos que nos auxiliam não atendimento aos acidentes de trânsito, na desobstrução das vias de forma mais rápida e segura e, principalmente, nos cuidados com a vida dos motoristas, pedestres e ciclistas”, explicou o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

Mensagens que auxiliam no trânsito

Para auxiliar na comunicação com os motoristas, o departamento conta com 50 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) e oito painéis fixos de informação que estão em vários pontos das rodovias distritais. Eles são utilizados para alertar os motoristas sobre obras em andamento, acidentes ou qualquer outra situação que provoque retenção. Também são usados em campanhas educativas de trânsito.

O superintendente de trânsito Elcy Ozório dos Santos explica que a partir das imagens das câmeras, o DER sinaliza aos motoristas – através dos painéis – as rotas alternativas para escapar de engarrafamentos.

“A partir do momento em que os nossos agentes verificam através das câmeras que uma via está com retenção por causa de um acidente ou qualquer outro motivo, esta informação é colocada nos painéis informativos de mensagens móveis instalados pelas rodovias distritais. Assim, o condutor pode procurar uma via alternativa para escapar da obstrução”, declarou.

Desde o mês de abril, por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus, 11 painéis passaram a ser utilizados próximos aos locais aonde existe o serviço de drive-thru. O objetivo é informar para a população os pontos de testagem e reforçar as mensagens que estimulam o uso de máscara facial e do álcool gel.

Agência Brasília

