DER mantém reversão na BR-070 durante período de festas

O Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal (DER-DF) decidiu manter a operação de reversão de pista da BR-070 durante os horários de maior movimento.

Anteriormente, o órgão divulgou que a reversão não iria ocorrer devido à diminuição do fluxo de carros na via durante o fim de ano. No entanto, após um novo estudo, o DER optou por manter a reversão tanto no horário de pico da manhã (6h às 9h) quanto no pico da tarde (17h às 19h45).

O aumento do fluxo de veículos se deve, em partes, às obras que ocorrem no centro de Taguatinga. Para evitar o trânsito, muitos motoristas optam por seguir pela BR-070.

No entanto, a reversão de pista da DF-003 (Epia) continua suspensa. De acordo com o DER, a suspensão ocorre no quilômetro 05 ao 00, sentido Sobradinho, no período vespertino, de 17h às 19h45.