DER-DF realiza ações de educação e fiscalização

O Departamento de estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) está realizando uma dobradinha no pré-carnaval. Educação no trânsito e fiscalização durante o período de festas ajudarão para manter a ordem nas ruas do DF.

As principais causas de morte no trânsito são o consumo de álcool, excesso de velocidade e o uso de celular ao volante. Uma pesquisa de 2019 realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) demonstrou que, no Brasil, ao contrário de outros países, como China, Alemanha e Austrália, é maior o risco de ser vítima de trânsito do que de homicídio ou câncer.

No período de festas, como o Carnaval, o aumento do consumo de álcool combinado com direção aumenta ainda mais o risco de acidentes de trânsito nas vias do Distrito Federal.

“Na época de Carnaval aumentam os casos de acidentes causados pela combinação álcool x direção. Preocupados com isso, sempre intensificamos as ações nas rodovias: tanto educando (para prevenir) quanto fiscalizando (para coibir) as infrações e consequentemente preservar vidas”, relatou o diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Junior.

No segmento Educação, os agentes da Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia) realizaram, entre os dias 10 e 14 deste mês, ações educativas em duas rodovias distritais e em 16 bares da cidade. Ao todo, foram atendidas 13 mil pessoas, que foram orientadas sobre trânsito seguro.

No dia 10, aproximadamente 330 pessoas foram abordadas na Estrada Parque Contorno (DF-001), no Km 69, no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), onde receberam kits informativos. Já no dia 12, cerca de 180 motoristas que trafegavam pela DF-025 (Jardim Botânico) receberam orientações dos agentes de trânsito.

Nos dias 11, 13 e 14, sempre das 18h às 22h, a campanha foi direcionada ao público dos bares do DF. As ações nos estabelecimentos comerciais atenderam em torno de 12 mil foliões.

Fiscalização nas rodovias

Entre os dias 13 e 16 foram realizadas quatro operações nas rodovias distritais, com temáticas diversas, sendo duas do tipo Álcool Zero, uma ação voltada aos motociclistas e outra direcionada aos caminhoneiros.

Durante a fiscalização, foram 31 autuações ligadas à alcoolemia, duas por motorista sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cinco por dirigirem com a carteira vencida. Outros 16 veículos foram recolhidos para o depósito por diversas irregularidades, dois carros frutos de roubo / furto foram recuperados e os respectivos motoristas foram presos em flagrante pela polícia rodoviária.

Na operação do dia 13 foi removido um caminhão de pequeno porte com valor em débitos de R$ 131.565,21.

Para o diretor de fiscalização de trânsito do DER/DF, Francisco Filho Chagas, é essencial a vigilância nas rodovias, principalmente neste período. “A época do Carnaval propicia não só o aumento do risco de acidentes envolvendo bebida alcoólica dentro do DF, mas há a saída também de foliões que pegam as rodovias federais. São esses que objetivamos orientar, também”, esclareceu o diretor.

Para os dias de feriado prolongado as ações das equipes do DER/DF continuam.

Com informações da Agência Brasília