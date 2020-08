DER dá dicas e distribui máscaras no Eixão do Lazer

PUBLICIDADE

Agentes e analistas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) foram ao Eixão para distribuir material educativo à população. O órgão aproveitou o Eixão do Lazer para falar aos pedestres e ciclistas como eles devem se comportar no trânsito. Os servidores também distribuíram máscaras para a proteção contra o coronavírus, confeccionadas pela Fábrica Social e doadas pela Secretaria de Governo.

Em uma hora e meia, 500 kits de educação foram distribuídos e duas mil máscaras foram entregues. Os agentes permaneceram no local de 8h ao meio-dia e também entregaram 500 sacolinhas com folderes educativos de orientação para pedestres e ciclistas.

Os panfletos pediam que motoristas não se esquecessem de higienizar o volante e a maçaneta dos veículos e lembrava que motociclistas devem manter as manoplas, manetes e capacetes sempre higienizados. No material de educação de trânsito, indicações para os pedestres atravessarem sempre na faixa, sinalizar com as mãos, olhar para os dois lados e esperar os carros pararem.

Os agentes que participaram da blitz educativa são da Escola Vivencial de Trânsito Trânsitolândia. Nesse momento de pandemia, eles aproveitam para fazer ações de educação e gravam vídeos curtos e didáticos voltados para crianças, disponíveis no site. “Nesse período a Transitolândia está fechada já que as escolas públicas estão com aulas presenciais suspensas”, afirma Lédio Laboissieri Pacheco, gerente da Transitolândia.

Regras Para manter a segurança no trânsito, ciclistas devem pedalar no sentido da via, manter-se à direita nos espaços compartilhados com os veículos, tomar cuidado nas proximidades das paradas de ônibus e não devem pedalar com fones de ouvido para ouvir o trânsito. Na faixa de pedestres, quem anda a pé tem preferência e o ciclista deve descer da bicicleta e atravessar andando. Além disso, o ciclista deve sinalizar com as mãos se vai virar ou seguir em frente. Com informações da Agência Brasília