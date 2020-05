DER conclui obras de revitalização do Eixão

PUBLICIDADE 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) concluiu a revitalização de 30 quilômetros do Eixo Rodoviário (DF-002), o Eixão. Também foi renovada a sinalização horizontal e vertical da via.

Foram revitalizados 15 km do Eixão Sul e 15 do Eixão Norte. Foi realizado o microrrevestimento asfáltico da pista de rolamento, incluindo serviços de reparos localizados e sinalização horizontal da rodovia, no trecho entre o Trevo de Triagem Norte (TTN) e o Trevo de Triagem Sul (TTS) – nos dois sentidos, além da restauração da faixa presidencial.

A obra teve início em julho de 2019, com investimento de R$ 23 milhões. Os trabalhos eram realizados no período noturno, mas a partir do dia 16 de janeiro deste ano, a intervenção também se expandiu para o horário diurno.

A partir de agora, os 120 mil motoristas que trafegam pela via poderão contar com mais segurança durante o tráfego. “Não só o pavimento foi revitalizado como também renovamos toda a sinalização, com a troca de todas as tachas e tachões refletivos, que dão mais visibilidade aos motoristas”, comemorou o diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Júnior.