Deputados apoiam Refis 2020 e Procred-DF

Os líderes do Bloco Brasília em Evolução, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), informaram, nesta segunda-feira (15), que mantém apoio irrestrito aos projetos Refis 2020 e Procred – DF.

Segundo os parlamentares, “estão sensíveis às dificuldades impostas às empresas pelas restrições necessárias ao combate da pandemia do novo coronavírus e se esforçaram ao longo dos últimos dias para minimizar as divergências em torno das propostas, fundamentais para a sobrevivência desses negócios e a manutenção de empregos”.

Os deputados distritais Eduardo Pedrosa (líder do bloco), Daniel Donizet (primeiro vice-líder) e Reginaldo Sardinha (2º vice-líder) defendem os projetos e apoiam que a votação seja feita na próxima sessão ordinária.

“Existem divergências com relação a possibilidade da anistia dos 50% do valor original no REFIS, cautela essa sugerida publicamente pelo Ministério Público, mas os parlamentares acreditam que essas discussões devem ser tratadas na sessão plenária, de forma democrática”, afirmam os deputados em nota assinada pelos três.

