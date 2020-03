Deputado pede que Aeroporto de Brasília seja fechado para voos de fora

PUBLICIDADE 

O deputado distrital Rodrigo Delmasso, vice-presidente da Câmara Legislativa (CLDF), enviou ofício à Inframérica, administradora do Aeroporto Internacional de Brasília, solicitando o fechamento do terminal. O pedido foi enviado no domingo (15).

Além do fechamento “para pousos e decolagens de voos com procedência e destinos internacionais”, Delmasso solicita que os voos vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Belém e Manaus passem por triagem da Vigilância Sanitária.

Delmasso considera as medidas necessárias por conta do surto de coronavírus, classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como pandemia. O deputado levanta, ainda, o fato de que “todos os casos diagnosticados no Distrito Federal são de pessoas que estiveram recentemente no exterior”.

Casos no DF

Até a última atualização desta matéria (16 de março, 11h), a capital federal registra 14 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Todas vieram de fora do país, seja da Europa, seja dos Estados Unidos.

Até então, dois dos 14 infectados estão em estado grave.