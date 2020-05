Deputado destina R$ 800 mil em emendas para saúde e socioeducativo

PUBLICIDADE 

Com o aumento dos casos de coronavírus no Distrito Federal, a pandemia já atinge de maneira expressiva os sistemas prisional e socioeducativo, já que o DF concentra 70% de todos os casos do país quando o assunto é pessoas em privação de liberdade.

Com o objetivo de minimizar os impactos da Covid-19 no sistema de saúde e nas unidades de internação, o deputado Distrital Fábio Felix (PSOL) destinou mais R$ 800 mil em emendas parlamentares para áreas prioritárias.

A primeira emenda, no valor de R$ 300 mil, será utilizada na compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os servidores do sistema socioeducativo e para os internos. Já a segunda emenda, no valor de R$ 500 mil, será utilizada pela Secretaria de Saúde para a compra de respiradores e outros equipamentos necessários para o atendimento à população.

Esse montante se soma aos quase R$ 6 milhões que já foram destinados pelo parlamentar, nos últimos dois meses, para as áreas da saúde pública, assistência social, sistema socioeducativo e cultura.

Após sessenta e dois dias desde que o primeiro caso da Covid-19 foi registrado na capital, os dados oficiais contabilizam até o momento 35 óbitos e 2.078 diagnósticos confirmados da doença.

“O cenário exige que o poder público continue em estado de alerta e que a Câmara Legislativa some esforços ao governo com o objetivo de garantir recursos necessários para evitar que a pandemia se alastre. As pessoas mais vulneráveis têm uma atenção especial do nosso mandato”, conta o deputado Distrital Fábio Felix.