Depois de 25 anos, calçamento chega à porta de casa

PUBLICIDADE

Os moradores da Rua 810 da QS 5 de Taguatinga Sul tiveram que conviver por 25 anos com lama e poeira na porta de suas residências. Entretanto, a realidade está mudando, pois o Governo do Distrito Federal (GDF) realiza a construção de um calçamento com bloquetes para facilitar a vida das pessoas que habitam a região. O material é de concreto, porque é mais resistente e econômico.

“Sempre foi muito difícil. Como era chão de terra, os carros ficavam sujos, sujava a casa inteira. Na seca, era só o poeirão. Estou feliz demais de finalmente termos sido vistos e receber isso na porta de casa”, comemora Nicácio Martins, de 76 anos. O vendedor de frutas é um dos moradores da Rua, que tem 84 metros de extensão e 3,3 metros de largura.

Dono de um prédio naquela via pública, o comerciante Guilherme Neto confirma que a situação dificultava o acesso de clientes e fornecedores. “Não tinha acessibilidade, era sempre um problema. Sempre desejamos que isso fosse feito. Agora está ficando bom, estamos gostando”, afirma.

Cereja do bolo

São 270 metros de blocos de concreto formando a passagem ali. A obra gera cerca de 50 postos de trabalho, entre mão de obra direta e de reeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap). O material usado para o local foi adquirido com emenda parlamentar destinada pelo deputado distrital Reginaldo Veras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Toda a QS 5 foi recapeada. Esta é a cereja do bolo para a comunidade, após 25 anos de reivindicações”, festeja o administrador regional de Taguatinga, Bispo Renato Andrade. ”É um trecho pequeno, mas que faz muita diferença para quem vive e passa por aqui. Resolvemos fazer esse serviço para resolver a situação do barro em frente a casa, o que é obrigação do Estado”, pontua.

Engenheiro da Administração Regional de Taguatinga, Philipe Herrera explica que a regional tem usado bloquetes em várias obras da cidade desde o ano passado. “Temos um corpo técnico especializado. O material pode ser usado para pavimentação de estacionamento e elaboração de calçadas. É um tipo de pavimento resistente e durável, que não impermeabiliza totalmente o solo, então não impede o escoamento”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fim de transtorno histórico

Na entrequadra da QSE 6/8, os bloquetes acabaram com um transtorno histórico: o fluxo de carros em local irregular, levando insegurança para frequentadores da praça no local.

“Era o caos total”, lembra o morador Zanato Araújo, de 46 anos. Ele também é comerciante local e acompanhou de perto a obra entregue. “Foram 21 anos pedindo, por favor, que resolvessem nosso problema, mas ninguém vinha e fazia. Além dos carros passarem pela praça cheia de crianças, havia acúmulo de água que chegava a alagar as residências. Ficou muito bom, estamos radiantes”, resume.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na cidade, há novas vagas para veículos e passagens para pedestres em pontos como a CSA 2/3, a CSA 2, a CSA 3, a QSA 23/25, a CNF 1, a CNC 1, o Centro de Educação Infantil 03 da M Norte, o Centro de Ensino Fundamental 12 de Taguatinga (CEF 12), o Centro Educacional 07 de Taguatinga (CED 07).

AS informações são da Agência Brasília